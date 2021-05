Nyheter

Flere skoler og barnehager i vårt distrikt valgte onsdag å ha en markering i anledning den kommende nasjonaldagen, med leker, tog, flagg, hurrarop og Ja, vi elsker. De nær 200 elevene på Kvam skole er i ferd med å avslutte gammeldagse leker når vi kommer innom for en 17. mai-på-forhånd-reportasje. Ved synet av potetløp, hvitveis, lysegrønn bjørk og norske flagg er det ikke fritt for at stemninga kommer krypende på avisas utsendte.