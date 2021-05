Vestnes innfører lokale tiltak etter smitteutbrotet

Nyheter

Kriseleiinga i Vestnes var heile tirsdag i møter for å diskutere tiltak etter eit stort smitteutbrot knytt til Vard Langsten i Tomrefjord.

– Konklusjonen er at me innfører ei lokal forskrift med tiltak, ikkje ulikt den som alt gjeld for Ålesund og omkringliggande kommunar, seier ordførar Geir Inge Lien (Sp) i Vestnes til Rbnett.

Tiltaka blir innført i samråd Folkehelseinstituttet.

Både norske og utanlandske

Vard Langsten vart mellombels stengt tirsdag morgon etter seks arbeidarar ved verftet har fått påvist smitte. Talet på smitta var dermed oppe i 24 totalt. Søndag vart over 500 Vard-tilsette testa. Desse skal etter plana testast på nytt komande laurdag.

– Er det berre utanlandske arbeidarar som er smitta, eller gjeld det også norske?

– Det er begge deler, men felles for alle er at dei har oppheldt seg her i ein periode. Det er altså ikkje arbeidarar som har komme tilreisande no, seier Geir Inge Lien.

– Smittesporinga pågår for fullt, men me har ikkje greidd å finne smittevegen for alle tilfella, seier kommuneoverlege Sabine Relling Bredeli i Vestnes.

Stengde verftet

Dei seks personane som har fått påvist smitte i dag vil vere i isolasjon på Trohaugen, og nærkontaktar vil bli sett i karantene. Alle arbeidarane som har jobba på verftet dei siste 10 dagane, blir oppfordra til å halde seg i ro til situasjonen er under kontroll. Dei er ikkje sett i karantene, men blir oppfordra til å vere ekstra forsiktige, skreiv kommunen i ei pressemelding tidlegare tirsdag.

