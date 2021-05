Utsetter tilbudsfristen for reising av råbygget

Nyheter

Mandag 10. mai var opprinnelig frist for entreprenører som vil gi tilbud på å bygge selve sjukehuskroppen på Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Hjelset. Til denne entreprisen søker de en totalentreprenør for råbygg, fundament og tett bygg for somatikkdelen av det nye akuttsykehuset. Psykiatridelen skal legges ut i egen konkurranse senere.