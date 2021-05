Tok med verkstedet for å jobbe fra Rauma

Nyheter

(Åndalsnes Avis) – Akkurat nå er jeg i sånn en lykkerus over alt jeg har, sier trønderen, sju måneder etter at han og samboeren Karoline Kaasa Dahl kom flyttende. For det har faktisk blitt enda bedre enn forventa dette nye livet, der man ikke må reise to-tre timer for å komme seg til fjells. Der man kan få seg en en fjelltur på en helt vanlig hverdag og der det også er klatresenter der man kan møte venner midt i uka.