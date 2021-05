Arbeidet i gang på E39 Ørskogfjellet

Nyheter

Anleggsarbeidet vil bety ulempe og forseinking for trafikkantane, med stenging inntil 15. minutt ved sprengningsarbeid, opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding fredag.

– Det skal sprengast ut mykje fjell tett inntil E39, og arbeidet skal gjerast medan trafikken går mest mogleg normalt gjennom anleggsområdet. Ved sprenging må ein rekne med ventetid inntil 15 minutt. Også ved andre kritiske arbeidsoperasjonar kan det bli stopp inntil 15 minutt, så folk må rekne betre tid til ferja eller om dei har ting å rekke, seier prosjektleiar Ole Kristian Birkeland i Statens vegvesen.

Det skal i størst mulig grad leggast opp til toveis trafikkflyt gjennom anleggsområdet. Mellom 06.00 og 08.30 på morgonen og mellom 15.00 og 17.00 på ettermiddagen vil det ikkje vere planlagde stenging på strekninga. I tillegg skal rutebussar og togbuss normalt ikkje bli hindra. Trafikkantane må i periodar rekne med å køyre på grusveg, men omkøyringsveg for lengre tids bruk skal asfalterast.

Feller flere store tre

Det er ACO Anlegg frå Tennfjord som skal utføre arbeidet på Ørskogfjellet. Arbeidet starta opp denne veka, og aktiviteten vil raskt auke på veganlegget i tida framover. Først skal det gjerast skogrydding og tilrigging for anleggsdrift.

– Det er fleire store tre som skal ned nær vegen, så det kan nok bli korte stengingar allereie under hogstarbeidet for å ta vare på tryggleiken til trafikantane, seier Birkeland.

Forbikøyringsfeltet på Ørskogfjellet skal stå ferdig sommaren 2022, og feltet vil få ei lengde på 1,8 km. Med tilpassing inn mot dagens veg i begge endar blir den samla strekninga som skal utbetrast på ca. 2,8 km.

2,8 km blir utbetra

Utbetringsprosjektet startar ca. 500 meter sør for kryssinga av Tverrelva, som er om lag 4 kilometer nord for Sjøholt sentrum. Det vert avslutta etter ca. 2,8 km ved avkøyringa til hyttene i Nysæterbakkane, som er ca. 1,4 km sør for Fjellstova.

I tillegg til etablering av forbikøyringsfelt, skal vegen også utvidast. Utbetring av svingar på strekninga inngår også i prosjektet. Ny vegbreidde blir 10 meter der det er tofeltsveg og 13,5 meter der det er forbikøyringsfelt, inkludert vegskuldrar og rumlefelt. Byggetida er berekna til om lag 15 månader.

– Vi oppmodar trafikantane til å ta omsyn til dei som jobbar i anleggsområdet, sette ned farten og køyre forsiktig. Folk må førebu seg på at det vil gå seinare over Ørskogfjellet ein periode. Men når forbikøyringsfeltet står ferdig, vil vi få ein tryggare og betre veg, seier prosjektleiar Birkeland.