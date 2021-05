Nyheter

– I Romsdals Budstikke i går gikk daglig leder i Møreaksen AS, Harald Espeland, hardt ut mot MuM sin undersøkelse – uten å vite noe om verken metode eller resultat. Han betegnet undersøkelsen som en kampanje for å «sverte Møreaksen maksimalt». Det er ganske drøyt av en direktør i et offentlig eid selskap, sier Terje Tovan, leder i Møre uten Møreaksen (MuM).