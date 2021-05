Rbnett kan bli årets lokale nyhetsnettsted

Nyheter

Onsdag kveld ble de nominerte til «Årets mediepriser» offentliggjort under åpningen av Nordiske mediedager. Rbnett er nominert i kategorien «Årets lokale nyhetsnettsted», sammen med Bergens Tidene, Nordstrands Blad og Budstikka.

– 2020 var et spesielt år, hvor informasjonsbehovet i befolkninga var stort, og arbeidsvilkårene i journalistikken var annerledes og krevende. Store deler av året var vi på hjemmekontor. Det er kjekt at vi, av en jury, blir nominert som et av Norges beste nyhetsnettsted, spesielt i et sånt år, sier Ole Bjørner Loe Welde, redaktør i Romsdals Budstikke.

Han tror det er flere årsaker til at Rbnett er nominert.

– Det ligger i hvordan vi løser nyhetsoppdraget i det daglige, og at vi kommer opp med gode utviklingsprosjekt. I 2020 fikk vi til mye. Vi løftet oss når det gjelder lyd og levende bilde, vi satte i gang RB24 og vi hadde flere gode graveprosjekt. I tillegg er vi fortsatt ei oppegående kulturavis. Det er viktig. Kulturen er under press i lokale medier, og jeg tenker det er med på å telle positivt, sier han.

Rbnett har hatt en bra trafikkvekst det siste året.

– Tallene våre viser at vi har en sterk posisjon i lokalsamfunnet. Vi har høy oppslutning, og leverer et nettsted som engasjerer leserne våre, sier han.

Loe Welde forteller at Rbnett er nominert sammen med tre sterke kandidater.

– De tre andre nominerte er sterke lokalaviser som har utmerket seg på ulikt vis i året som har gått. Det gjør at man verdsetter nominasjonen ytterligere, sier han.

Romsdals Budstikke ble kåret til årets mediehus i 2012. Loe Welde mener Rbnett-nominasjon viser et mediehus i utvikling.

– Da vi vant i 2012, var det mer papirdrevet. At vi nå, ni år senere, blir nominert til en pris i en av de gjeveste digitale klassene, viser et mediehus i utvikling. Det er veldig kjekt. Det er en anerkjennelse av nyhetsarbeidet vi gjør, sier han.

Årets mediepriser deles ut av Mediebedriftenes Landsforening, og skal deles ut på Vulkan Arena i Oslo 25. august.

Totalt 530 bidrag har blitt juryert, og 33 ulike mediehus fra hele landet er nominert.

Sunnmørsposten er også nominert, i tre kategorier. Årets lokale historie, årets lokale sportsdekning og årets magasinfoto.