Kvinnelige prester trakasseres på jobb: – Trodde vi hadde kommet lenger

Nyheter

– Dette handler egentlig ikke om likestilling, men om menneskeverd. Systemet må ikke baseres på at kvinna sier i fra ved diskriminering. Systemet må være slik at ingen bli diskriminert i første omgang. Det må også bli et bedre system for å melde fra, og vi må ha bedre varslingsrutiner, sier Therese Utgård Aas, leder Åpen Folkekirke Møre, og rådsmedlem i Bispedømmerådet og Kirkerådet.