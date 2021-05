To nye smittetilfeller i Vestnes

Nyheter

Onsdag melder Vestnes kommune om to nye smittetilfeller. Den ene er nærkontakt til et smittetilfelle meldt forrige onsdag. Testresultat på dag sju var positivt. Dette smittetilfellet utløser ikke flere nærkontakter.

Den andre smitta er en arbeider ved Vard Langsten. Vedkommende var på arbeid i forrige uke og fikk symptom på lørdag.

29 personer satt i karantene. Familie og arbeidskolleger til nærkontaktene er i ventekarantene. Mannskapet i Tomrefjord brannvesen er definert som nærkontakter og satt i karantene. Brannberedskapen er likevel ivaretatt.

Smittekilden kobles til kjent smitte på arbeidsplassen. Smittesporing er gjennomført.

Som en konsekvens av smittesituasjonen i fylket har Vard-lokasjonene innført ukentlig koronatesting av et utvalg av arbeiderne inne på verfta. Ved Vard Langsten er denne ordninga nå i gang, og det er planlagt testing onsdag.

– De siste ukene har det vært flere tilfeller av smitte knyttet til lokalbefolkninga i Vestnes. Det er svært forståelig at folk begynner å bli lei smittevernregler og å ikke kunne leve tettere på hverandre. Nå er det viktigere enn noen gang at vi står sammen og holder ut med avstand og håndvask. Likevel vil jeg si som presisert tidligere: uansett hvor forsiktig en er, kan alle være uheldige, sier kommuneoverlege Sabine Relling Bredeli, via ei pressemelding.