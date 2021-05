Slo mann i ansiktet og teipet fast armer og bein – dømt for grov vold

Nyheter

I slutten av april måtte to menn fra Romsdal møte i Møre og Romsdal tingrett, tiltalt for grov kroppskrenkelse. Den ene, i 20-åra, var tiltalt for å ha slått en mann mens han var rusa, og dels mens mannen var bundet fast, og derfor ute av stand til å forsvare seg sjøl. Den andre, en mann i 40-åra, skal ha slått fornærmede med ei metallstang.