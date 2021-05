Her kan du både sjekke helsa, låne bøker eller gå på kafe

Nyheter

Det nye helsehuset Stella Maris med ei samla grunnflate på 9000 kvadratmeter er no i full drift. Pasientane frå Vestnes sjukeheim og Tresfjord trygdeheim har flytta inn i topp moderne rom med alt nødvendig teknisk utstyr i dei to øvste etasjane, i første etasje er det bibliotek, kafe, legesenter og kontor for heimetenesta.