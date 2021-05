Alle de ansatte ved Obs Bygg har testet negativt

Nyheter

26. april ble det kjent at en ansatt hos Obs Bygg i Molde hadde testet positivt for koronavirus. Dette medførte at kundene som hadde vært innom butikken til gitte tidspunkt og datoer måtte teste seg.

Alle ansatte som hadde vært på jobb i det aktuelle tidsrommet ble satt i karantene og testet. Varehuset måtte også redusere åpningstidene i påvente av prøvesvar, som følge av redusert bemanning.

Nå har alle ansatte som ble satt i karantene avlevert to prøvesvar, og alle har testet negativt.

– Dette er vi selvsagt svært glade for, sier driftssjef for Obs Bygg i Coop Nordvest, Tore Gamborg.

Han sier videre at det viktigste er at ingen har blitt sjuke, men at dette også viser at deres interne koronarutiner har fungert som de skal. Gamborg håper også at dette gjelder kundene deres.

Obs Bygg Molde var tilbake til vanlig åpningstid 4. mai.