Nyheter

Eiendomsmegler Randi Hollingen er ansatt som daglig leder i PrivatMegleren Molde, som etablerte seg i lokaler i sentrum like over nyttår. Hollingen skal også ha fagansvaret, og samtidig være aktiv med salg av bruktboliger og prosjekterte boliger. Hun forteller at de øvrige ansatte har kommet godt i gang etter etableringen.