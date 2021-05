Nyheter

GJEMNES/MOLDE: Batnfjord idrettslag har etter avtale med Gjemnes kommune påtatt seg ansvaret for å drifte parkeringsplassen på Fursetfjellet. Idrettslaget rydder plassen for snø, og sørger for at rundt 200 biler kan parkere på det populære utfartsstedet. Avtalen som er inngått mellom kommunen og idrettslaget gir idrettslaget anledning til å ta en nøktern avgift for parkering på plassen.