Vestnes søker ekstra vaksinehjelp

– Her i Vestnes har vi i dag 48 personer fordelt på tre vaktlag som deltar i gjennomføringen av vaksineringen mot korona. Vaksineringen foregår på helsestasjonen, legesenteret og i solstua på sjukeheimen. Vi planlegger en fjerde stasjon i hovedkantina på rådhuset og trenger mer innsatspersonell, forteller konstituert kommunalsjef for helse og omsorg, Elly C. V. Slettvoll, til Romsdals Budstikke.