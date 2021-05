Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal opplyser at de har fått en del meldinger om ansamling av ungdom over hele fylket, men ingen har resultert i noen reaksjoner fra politiet. Politiet har vært på flere steder og løst opp forsamlinger hvor det har vært for mange eller pålagt deltakerne om å dempe seg.

Ungdomsfester utendørs flere steder i landet

Til tross for mange meldinger om feststøy, tilløp til bråk og noen slåsskamper, så har ikke politiet meldt om noen alvorlige hendelser.

I Son i Vestby kommune meldte Øst politidistrikt litt før klokken 0.30 natt til lørdag at de rykket ut til Sauholmen etter melding om mange unge personer som festet og drakk alkohol.

Politiet anslår at det befant seg i overkant av 30 ungdommer fra ungdomsskolealder og oppover på holmen. Politibåten ble satt inn og fraktet ungdommene til fastlandet etter å ha varslet foreldrene.

Alt i alt oppførte ungdommene seg bra, de fleste var edru, men enkelte var lettere beruset, skriver politiet på Twitter.

Sterkt beruset

Flere steder rundt om i landet melder politiet om sterkt berusede ungdommer som er funnet sovende ute og er tatt hånd om.

I de fleste tilfellene der politiet har grepet inn, er sakene løst med muntlige pålegg og henstilling om ro. Flere politidistrikter melder også at de ikke har hatt på langt nær kapasitet til å rykke ut på alle meldinger om bråk og feststøy.

I Florø slapp en beruset 17-åring unna med en formaning fra politiet da han tilbød dem alkohol etter å ha fått beskjed om å tømme ut innholdet siden han befant seg på et offentlig sted.

Stor ansamling i Krokstadelva

I Drammen fikk politiet litt før klokka 01 natt til lørdag om en større ansamling ungdommer ved tjernet Årbogen i Krokstadelva.

Rundt 150 ungdommer var samlet, de fleste i alderen 16–24 år, og flere av dem ganske berusede.

– God stemning, men politiet ønsker at foreldrene henter mindreårige på stedet, da flere av disse er beruset, tvitret Sørøst politidistrikt.

Slagsmål på russetreff

I Trøndelag rykket flere patruljer ut til melding om slagsmål ved russecamp på Sjøla i Klæbu litt før midnatt.

To personer ble sendt til helse for sjekk og en mann i 20-årene er mistenkt i saken.

I Mo i Rana ba russen selv politiet om hjelp da flere sterkt berusede mindreårige tok seg inn på et russearrangement og ikke ville gå.

Parkbråk i Bergen

Operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt sa til Bergens Tidende ved 22-tiden fredag at politiet har fått melding om fest og bråk i området ved Nygårdsparken med over 200 personer til stede.

I løpet av natten ble antall personer i parken kraftig redusert, men politiet har varslet kommunens parketat ettersom det flyter en god del søppel i området etter festingen.

Også på Askøy utenfor Bergen var det fredag kveld samlet opptil 150 personer. Ifølge politiet var det mye «alkohol og amper stemning» da patruljen ankom stedet.

Fokus på smittevern i Agder

Politiet i Agder opplyser også at de gjennom kvelden og natten har mottatt en rekke meldinger om ungdomsfester og ansamlinger rundt omkring.

– Politiet rykker ut på de vi har kapasitet til, med hovedfokus på smittevern. Det har vist seg at det å holde avstand ikke alltid er så enkelt. Så langt i kveld er det ikke avdekket brudd på smittevernbestemmelsene som har blitt anmeldt, skriver politiet i Agder på Twitter ved 22-tiden.

Flere fester utendørs i Innlandet

I Innlandet har politiet rapportert om flere fester utendørs. På Lillehammer har de meldt om to fester – først en ved Lillehammer camping, hvor rundt 50 personer i ungdomsskolealder var samlet til fest.

Senere på kvelden rapporterte politiet at var det rundt 100 til 150 ungdommer ved Badedammen i Lillehammer, mens det ved Domkirkeodden på Hamar var over 100 ungdommer.

Bilarrangement ved Fagernes

– Vi ber også her som ved tidligere hendelser i Innlandet om at foreldre tar en telefon til sine respektive og spør hvor de er og hva de driver med, lød oppfordringen.

Ifølge politiet er det også ventet at rundt 600 personer i løpet av kvelden skal delta på et cruising-arrangement, der det kjøres med bil rundt i området rundt Strondafjorden ved Fagernes.

Politiet i Innlandet opplyser at de ikke satte i verk tiltak i forbindelse med arrangementet.