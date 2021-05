Engangsstønaden skrotes, nå vil KrF gi alle mødre og partneren rett til fødselspermisjon

– Full lønn i ni måneder

– Endelig skal det bli slutt på å ha et A-lag og et B-lag blant foreldrene. Vi vil at alle mødre og partneren deres skal ha rett til permisjon etter førselen, sier Victoria Smenes etter at KrF-landsmøtet sa seg enig i forslaget.