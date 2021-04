Vil ha ny avdeling i modulbygg og friluft - på parkeringsplassen

Nyheter

– Vi vil gjerne medverke til løysing for familiar som treng barnehageplass. Vi har stor søknad til Vågsetra, og ønsker på sikt ei permanent løysing med ei ekstra avdeling ved denne barnehagen. Men for å få ei rask løysing til kommande barnehageår, skisserer vi ei ny avdeling med base i eit modulbygg, seier Marie Løkvik, dagleg leiar for Mobarn til Rbnett.