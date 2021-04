Russefeiringa i Molde og Hustadvika blir utsatt til 1. juni

Nyheter

Vanligvis starter russefeiringa 1. mai og avsluttes på nasjonaldagen, 17. mai. Slik var det ikke i fjor, og slik blir det heller ikke i år. Det setter koronapandemien en stopper for.

Nå er det klart at det for russen i Molde og Hustadvika blir utsatt oppstart av feiringa til 1. juni, skriver Molde kommune i en pressemelding. Feiringen vil uansett skje under forutsetningen av at smittesituasjonen er under kontroll i kommunene.

Onsdag var russestyrene ved Molde videregående, Romsdal videregående og Fræna videregående skole i Teams-møte med representanter for Molde og Hustadvika kommuner, Møre og Romsdal fylkeskommune og Møre og Romsdal politidistrikt. Rektorene ved de tre skolene deltok også.

Advarte mot festing nå i helga

– På grunn av smittevernet og det pågående smitteutbruddet, anmoder vi sterkt om at russefeiringa utsettes, uttalte kommuneoverlegene Cato Innerdal og Petter Aaberg Holen i henholdsvis Molde og Hustadvika kommune i møtet.

De advarte spesielt mot festing nå til helga. Ungdomsmiljøet både i Molde og Hustadvika har de siste dagene vært hardt rammet av et koronautbrudd med mange smitta og mange i karantene.

– Dersom vi ikke får smittesituasjonen under kontroll, kan det bli nødvendig å innføre strengere lokale tiltak. Derfor er det ekstra viktig at russen utsetter russefeiringa, og er nøye med å følge smittevernreglene i tiden framover, sa Innerdal i møtet.

Politiet advarte også mot feiring kommende helg.

– Kos dere i helga, men unngå festing og følg smittevernreglene, sa Eirik Valved fra politiet.

Han minte om at russen er underlagt de samme reglene som alle andre. Det vil si at innendørs kan maksimalt 10 personer være samlet, mens grensa utendørs er på 20 personer.

Russestyrene svarte at de ikke har noen myndighet over russen, og at mange kommer til å markere natt til første mai.

Ønsket feiring etter eksamen

Rektorene ved de tre skolene argumenterte for å utsette russefeiringa til etter eksamen, altså rundt 15. juni.

– Får vi et smitteutbrudd under russefeiringa, så kan vi risikere at mange elever blir hindret fra å avlegge eksamen dersom de må i ventekarantene, karantene eller isolasjon, sa rektor Ivar Rød ved Romsdal videregående skole.

Russen fikk gjennomslag for å ha 1. juni som foreløpig oppstartsdato, men kommunene, politiet og russen møtes igjen rundt 20. mai for å vurdere situasjonen på nytt, heter det i pressemeldinga.

Roser ungdommen

– Gjennom utbruddet vi har stått i har vi opplevd at ungdommen er lagspillere. De har vært ærlige om hvor de har vært og hvem som har vært deres nærkontakter. Takket være slik ærlighet har vi truffet godt i smittesporingen og fått satt mange i ventekarantene og karantene, uttalte kommuneoverlegen i Hustadvika.

Han var opptatt av at kommune, politi og russen må jobbe godt sammen i tiden framover for å legge til rette for ei trygg russefeiring.