Høg munnbindtetthet da NLM Gjenbruk åpnet nybutikken torsdag

I god gjenbruksånd var det lagt opp til at ordfører Tove Henøen (Sp) skulle knyte opp to tøystrimler i stedet for å klippe snor da NLM Gjenbruk hadde nyåpning i Elnesvågen torsdag. Etter utvidelsen og oppgraderinga har gjenbruksbutikken nå 875 kvadratmeter til rådighet i Flatmobygget.