Nyheter

MOLDE/GJEMNES: I stedet for å sette bilen i vegkanten, er det mye bedre å kjøre inn på en opparbeidet parkeringsplass og betale for bilen. Det mener turbokforfatter Kai A. Olsen. Han har fulgt saka om parkering på Fursetfjellet, og mener koordinator Ingbjørn Bredeli i Forum for Natur og Friluftsliv i Møre og Romsdal gjør turfolket en bjørnetjeneste ved å kjempe mot parkeringsbetaling på Fursetfjellet. Den store parkeringsplassen på Fursetfjellet benyttes hyppig av turfolk. På store utfartsdager kan det være over 250 biler på plassen. Batnfjord idrettslag har etter avtale med Gjemnes kommune tatt på seg oppgaven med å brøyte parkeringsplassen. Kai A. Olsen synes det er en flott ordning.