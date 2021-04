Nyheter

Meningene var mange og usikkerheten var stor også i kommunestyret da spørsmålet om salg av Nordmørsvegen 10 ble diskutert. Formannskapet har tidligere under tvil gått inn for at bygningen skal selges da det ikke har lyktes kommunen å finne nye drivere til spisestedet. Tvilen kom sterkt til uttrykk også under tirsdagens debatt i kommunestyret.