Nye smittede i Hustadvika – og har du tatt buss på disse rutene?

14 smittede i Hustadvika i løpet av helga gjorde at 600 personer skulle teste seg mandag kveld.

Skal teste 600 i løpet av kvelden Hustadvika kommune får hjelp av Averøy kommune for å teste nærmere 600 personer i løpet av kvelden.

13 nye bekreftet smitta i Hustadvika Det er i løpet av søndag registrert 13 nye som er smitta med covid-19 i Hustadvika kommune.

Litt før midnatt mandag sendte kommunen melding om at to nye nå er registrert smittet i kommunen. Den ene er knyttet til ungdomsmiljøet der flere fikk påvist smitte lørdag. Smittesporing for denne personen er blitt gjennomført.

Smitten trolig fra en privat fest Smitteutbruddet i Hustadvika stammer trolig fra en privat fest med skoleelever hvor smittevernrådene ikke er fulgt.

Den andre smittede er nærkontakt med to tidligere smittetilfeller og var allerede i karantene. Kommunen jobber videre med smittesporing rundt denne personen.

Venter på 450 svar

Planen var å teste 600 personer mandag ettermiddag og kveld. Tirsdag morgen opplyser kommuneoverlege Petter Holen til Rbnett at de rakk å teste ca. 550 personer. Av disse kom 97 svar tilbake med negativ test mandag kveld, mens to var registrert smittet.

Det betyr at kommunen tirsdag venter svar på ca. 450 av testene som ble tatt mandag kveld.

Tok du disse bussene?

I forbindelse med sitt arbeid mandag, fikk smittesporerne opplysninger om bruk av buss til følgende steder og tidsrom, i tillegg til bussrutene som tidligere er oppgitt:

Hustadvika og Molde: Har du vært disse stedene eller tatt disse bussene? Ved symptom, gå i karantene umiddelbart I kampen mot utbruddet i Hustadvika, ber kommunen folk være ekstra obs på symptom hvis de har vært på følgende steder og busser i Molde og Hustadvika.

mandag, tirsdag og onsdag 19., 20. og 21. april: Kl 06.30 Farstad- Romsdal videregående.

mandag, tirsdag og onsdag 19., 20. og 21. april: Kl 15.15 Romsdal videregående – Farstad

torsdag 22. april: Kl 06.30 Farstad – Romsdal videregående

torsdag 22. april: Kl 15.00 Molde-Averøy

fredag 23. april: Kl 06.30 Averøy – Romsdal videregående

fredag 23. april: Kl 15.15 Molde – Farstad

Obs Bygg Molde

I tillegg er det blitt klart at den ansatte ved Coop Obs Bygg på Molde Storsenter også var på jobb torsdag 22.04 mellom kl 16.00 og 20.00.

Ved symptom, gå i karantene

Budskapet fra Hustadvika kommune er som følger:

Har du vært i busser eller på butikker med påvist smitte? Da må du teste deg og gå i karantene dersom du får symptomer.

Bestill test på www.c19.no

Er du like frisk, trenger du ikke å teste deg eller gå i karantene!

Pressemeldinga er signert kommuneoverlege Petter Aaberg Holen og kommunalsjef Jan Morten Grimstad Dale. De avslutter med følgende generelle og velkjente oppfordring:

Hold avstand, ha god hygiene, ha få nærkontakter og hold deg hjemme hvis du blir syk!

PS: Ålesund kommune meldte også om nye smittetilfeller mandag kveld. Seks nye er registrert smittet, hvorav fem er nærkontakter til tidligere kjente tilfeller. Den sjette har vært i utlandet, og i karantene siden ankomst. Rabbevågen barnehage er stengt grunna smitte hos en ansatt, med flere i smittekarantene og ventekarantene som følge av dette.