500 elever i gang med digital undervisning: – En veldig utfordrende situasjon

Nyheter

Mandag ble samtlige ungdomsskoler i Hustadvika stengt for to uker, etter at kommunen har gått fra gult til rødt nivå, på grunn av økt smittetrykk i kommunen. Det betyr at rundt 500 elever i Hustadvika-skolen skal ha digital undervisning i en av de mest kritiske delene av skoleåret.