Viktig beskjed: Ta telefonen om et ukjent nummer ringer deg

Etter at først en elev testet positivt for korona, og så 13 flere ble registrert smittet søndag, er Hustadvika forberedt på et større utbrudd i kommunene.

Rødt nivå på alle ungdomsskolene i Hustadvika Alle ungdomskolene i Hustadvika vil fra mandag gå over til rødt nivå på grunn av smitteutbruddet i kommunen.

Litt før midnatt søndag kveld sendte kommunen en pressemelding der de opplyser at de øker kapasiteten for testing, og opplyser hvor folk kan bestille test når den vanlige telefonen er nattestengt fram til kl. 8.30 mandag morgen.

Bruk www.c19.no for å bestille test frem til telefonen åpner igjen mandag 26.04.2021 kl 08.30-12.30, skriver kommunen i meldinga.

– Vi jobber med å øke testkapasiteten i morgen (mandag), slik at det blir mulig å teste seg utover ettermiddagen og kvelden mandag, står det i pressemeldinga. Den er signert kommuneoverlege Petter Aaberg Holen og kommunalsjef Jan Morten Grimstad Dale i Hustadvika.

De opplyser at smittesporingsarbeidet pågikk utover kvelden på søndag, og at det vil fortsette mandag morgen.

Det er i den forbindelsen oppfordringa kommer:

– Ta telefonen om et ukjent nummer ringer deg.

Hustadvika kommune kommer med en oppdatering om smittesituasjonen mandag formiddag.

Også Ålesund har nå et større smitteutbrudd.