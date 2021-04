Nyheter

(Driva.no): En mann i 20-årene fra Driva-distriktet tiltales for å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Derunder for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse.