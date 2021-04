Innfører nye strenge regler – stenger ned «alt»

Nyheter

I løpet av helga testet 14 personer positivt for covid-19 i Hustadvika kommune.

Mandag ettermiddag innfører kommunen nye strenge regler for å bremse korona-utbruddet. Disse reglene gjelder fra 26. april og i første omgang til og med 10. mai. Hustadvika kommune har nå lagt ut følgende anbefalinger og tiltak på sine hjemmesider:

Lag og organisasjoner:

Vi anbefaler at all organisert aktivitet stoppes i perioden. Svømmehallene, idrettshallene og gymsalene stenges for aktivitet. Unntak er barneskolenes ordinære aktivitet i skoletiden.

Arrangement:

Vi anbefaler at alle planlagte arrangement utsettes.

Helse og omsorg:

Alle institusjoner og omsorgssenter stenger for besøkende. Ansatte pålegges å bruke munnbind. Ansatte i hjemmetjenesten pålegges også bruk av munnbind.

Barneskolene:

Barneskolene drives videre på gult nivå så fremt vi har tilstrekkelig bemanning.

Rådhuset:

Rådhuset stenges for besøkende for å omdisponere personell. Sentralbordet holder åpent mandag til fredag mellom klokka 09.00-15.00.

Kollektiv transport:

Alle som benytter seg av kollektiv transport oppfordres til å bruke munnbind.

Bjørnsund Leirskole:

Bjørnsund leirskole stenger ned.

Voksenopplæringen:

Hustadvika voksenopplæring følger nærmeste videregående etter ny smittevernveileder. Det vil si at det undervisningen blir gitt digitalt.

Avstand og munnbind:

Vi oppfordrer alle til å bruk munnbind i situasjoner der du ikke kan overholde 2 meter avstand til andre.

Sosial kontakt:

Vi vil presisere hvor viktig det er at alle følger de nasjonale retningslinjene når det gjelder sosial kontakt:

Alle bør begrense sosial kontakt.

Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette gjelder ikke for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det kan hindre normal drift av tjenestene.

Oppfordring til å møtes utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.