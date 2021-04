Ansatt smittet: Var du innom Obs Bygg i Molde på fredag eller lørdag?

Nyheter

Molde kommune kommer med denne oppfordringen til folk som har vært på Obs Bygg Molde, også kalt Coop Bygg:

– Da må du være ekstra oppmerksom på sykdomssymptomer.

Bakgrunnen for oppfordringen er at en ansatt er bekreftet smittet av korona. Dermed kan kunder ha blitt utsatt for smitte.

Dette gjelder kunder som var innom den aktuelle byggvarehandelen i Molde fredag 23. og lørdag 24. april, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Symptomer på koronasmitte finner du her på helsenorge.no.

Mandag var stormarkedet åpent som vanlig.

PS: Obs er en norsk stormarkedskjede, eid og drevet av Coop Norge. Tidligere navn var Coop Obs! Hypermarked.