– På høy tid at det blir tatt et oppgjør

– Krenkelser og uthenging for åpen mikrofon svekker kommunens renommé. Nå er det på høy tid at det blir tatt et oppgjør, sier varaordfører Tom Grunde Malme (Krf) til Romsdals Budstikke. – Det dreper gleden av å engasjere seg i politikk, sier Malin Kleppen fra Arbeiderpartiet.