Vil ikke bygge nytt bibliotek i Elnesvågen

Da kommunestyret før jul vedtok å bygge ny kulturskole i Elnesvågen ønsket flertallet også å flytte biblioteket inn som en del av byggeprosjektet. Kommunedirektøren har nå sett på muligheten for å få det til, og konklusjonen hans er at kommunen ikke har råd til å flytte biblioteket ut av de gamle lokalene i underetasjen på Frænahallen. Prislappen for å bygge lokaler for biblioteket i tilknytning til kulturskolen er 35 millioner kroner.