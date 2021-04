Nyheter

Tolv av Europas rikeste fotballklubber ville danne sin egen liga. Nyheten slo ned med stor kraft i England sist søndag. For en gangs skyld sto statsminister, kongelige og fotballsupportere side om side i et kraftfullt opprør. Nå er planene om Super League satt på vent, og nær sagt alle klubbdirektørene har sendt ut sine skriftlige beklagelser. Samtidig har alle som er glade i fotball fått en tydelig advarsel om hva framtida kan bringe. Sjøl om dette angrepet ble slått raskt tilbake er det naivt å tro at det ikke kommer flere forsøk på å danne en liga for de rike.