Dette fikk Torill og Iver for livsverket. - Vi er fornøyd med prisen, men samtidig er dette vemodig

(Driva.no): Kristiansund og Nordmøre Turistforening har kjøpt gammelhytta, låven og nyhytta, i det som har gått under navnet Innerdal Turisthytte. Turistforeninga vil dermed få rundt 80 sengeplasser i Innerdalen. Hytta vil bli et flaggskip for turistforeninga, eller en av juvelene i samlinga, som daglig leder i turistforeninga, Roar Halten, nylig sa til Driva.