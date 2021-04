Nyheter

– Både Senterpartiet og Høyre går kraftig tilbake her i fylket. De har en fallende trend. Samtidig er Ap under landsgjennomsnittet. Med den utviklinga vi har i forhold til de andre partiene, og med de sakene som preger Møre og Romsdal nå, så er jeg ganske sikker på at vi blir størst, sier Fremskrittspartiets fylkesleder Frank Sve til Romsdals Budstikke.