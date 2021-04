Jobber for å finne nye dato for Green Day-konsert

Nyheter

4. juni har Momentium planlagt å arrangere konsert med det amerikanske bandet Green Day på Color Line Stadion. Konserten ble utsatt fra 2020 som følge av koronapandemien.

Onsdag at også juni 2021 er for tidlig å arrangere konsert for 18.000 mennesker i Ålesund. skriver Momentium på Facebook

– Det er dessverre lite sannsynlig at vi kan samle 18.000 mennesker på stadion i begynnelsen av juni i år. Det jobbes med nye datoer for Europa-turnéen til Green Day, og vi kommer med informasjon om dette så snart det er klart, skriver de på Facebook.

Billettene som først ble lagt ut i september 2019 ble utsolgt på kort tid.