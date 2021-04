50 utan tilbod om barnehageplass

Nyheter

Kommunalsjef Ann-Mari Abelvik gav i sist møte i hovudutval for oppvekst, kultur og velferd ein kort status for barnehageopptaket i Molde. Ho opplyste at det er stor søknad, at alle barn med rett har fått tildelt plass, men at det er 50 barn utan rett ein per no ikkje har løysing for.