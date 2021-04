Sterk støtte til Tøndergård

Nyheter

Et samlet fylkesting vedtok mandag at utdanningsutvalget i et møte 2. september i høst skal se på videre kjøp av skoleplasser ved den interkommunale skolen Tøndergård i Molde. Fylkeskommunen har avtale om å kjøpe 10 elevplasser for elever som er så gamle at de tilhører videregående skole-alderen.