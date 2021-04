Skattejakt i Retiroparken – dette fant metalljegerne

Nyheter

Molde Hagelag har i samarbeid med kommunen planer for den historisk vakre, men nå gjengrodde Retiroparken på Tøndergård like øst for byen. Før planene kan settes i verk, er det imidlertid ønskelig å undersøke grunnen for gjenstander som kan fortelle noe om den fordums ærverdige prakteiendommen.