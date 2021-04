Fastlegekrisen har kommet til Molde:

Søker fem fastleger, prøver nytt grep: – Bekymringsverdig situasjon

– Situasjonen er bekymringsverdig når vi skal rekruttere fem nye fastleger, samtidig som vi vet at vi har hatt to lister utlyst i lengre tid uten at vi har fått kvalifiserte søkere, sier kommuneoverlegen i Molde. Nå tar kommunen et nytt grep for å lykkes.