Festbråk, MC-velt og ruskjøring i biler og båter

Nyheter

Vestnes, kl. 2235. Politiet fikk inn melding om at en personbil hadde kjørt i grøfta i Fiksdal. Da patruljen kom til stedet, traff de den de mistenkte å være føreren like ved, en. mann i slutten av tenårene. Han var beruset og måtte avlegge blodprøve. Det viste seg at førerkortet allerede var beslaglagt fra tidligere forhold.

Vestnes: Mens politiet undersøkte forholdene omkring utforkjøringen, stanset de en annen personbil. Føreren i denne bilen, en mann i 40-åra, var også beruset. Han ble tatt med til blodprøvetaking og førerkortet ble beslaglagt.

Molde: Politiet var litt etter midnatt natt til søndag i en leilighet på Kvam og avsluttet en fest med 5-6 deltagere. Naboer hadde klaget på høy musikk og mye roping.

Festbråk: Politiet forteller om flere meldinger om feststøy fylket rundt natt til søndag, både innendørs og utendørs. De har oppsøkt noen av stedene og pålagt festdeltagerne ro og orden. – I noen få tilfeller har vi også sendt festdeltagere hjem, skriver politiet på twitter. Men ingen er anmeldt for brudd på smittevernreglene.

Ålesund: Politiet meldte i 2-tida natt til søndag at de hadde tauet inn en fritidsbåt i Valderhaugfjorden med to personer om bord. En av dem, en mann i 50-åra, mistenkes for føring av båt i beruset tilstand. Blodprøve ble tatt, og sak vil opprettes.

Kristiansund: Politiet kom rundt midnatt over en samling ungdommer på Gomalandet. En av disse skal ha blitt slått til av ukjent person. Politiet oppløste ansamlingen og snakket med fornærmede, en mann i slutten av tenårene. Gjerningsmannen skal være i samme alder. Politiet ga fornærmede skyss til legevakta for sjekk. De vil opprette sak på forholdet.

Hustadvika, rundt midnatt: Politiet fikk inn melding om at en motorsykkel med fører og passasjer hadde veltet på Farstad. Føreren framsto som skadd, men ikke alvorlig. Passasjeren virket uskadd. Motorsykkelen skal ha kjørt sakte. Nødetatene dro til stedet. Både MC-føreren og passasjeren, begge i slutten av tenårene, ble kjørt til sjukehuset for sjekk. Motorsykkelen er 125 ccm. Politiet oppretter sak på forholdet, skriver de på twitter.

Molde: Politiet twitret litt før midnatt at de hadde pålagt en båtfører å ta pusteprøve. Det skjedde etter at føreren, en mann i 50-åra, mistenkes for båtkjøring i beruset tilstand. Han blir anmeldt.

Saka blir utvidet.