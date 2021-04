– Skolen er ikke truet

Nyheter

MOLDE: Det har gått to år siden fylkestinget sist slo fast at Møre og Romsdal fylkeskommune skal kjøpe 10 elevplasser ved Tøndergård skole, som er en skole for elever med spesielle behov. Skolen eies av flere kommuner i Romsdals-regionen, med Molde kommune som største eier.

Kvaliteten er god ved alle skolene for elever med spesielle behov, sier Victoria Smenes – Kan ikke ha usikkerhet om Tøndergård hvert år – Dette er egentlig ei gladsak. Tilbudet til elever med spesielle behov er godt både ved de tre fylkeskommunale skolene og ved Tøndergård skole. Da kan vi ikke holde på å skape usikkerhet om Tøndergård hvert år, sier fylkespolitiker Victoria Smenes.

Ordfører Torgeir Dahl, som også er fylkespolitiker, sier til Romsdals Budstikke at han merker seg at det ikke er noen motivasjon i fylkeskommunens administrasjon for å føre samarbeidet videre.

– Det er ingen tvil om at fylkeskommunen vil gjøre det tydelig at Tøndergård skole ikke er en videregående skole. Selv om fylkestinget i 2019 vedtok å kjøpe skoleplasser ved Tøndergård, ser vi at fylkeskommunen ønsker å ta ned elevtallet. Fylkeskommunen vil at Romsdal videregående skole skal ta over elevene i aldersgruppa det gjelder, sier Dahl.

– Hva vil være konsekvensen for Tøndergård skole dersom fylkeskommunen slutter å kjøpe elevplasser ved skolen?

– Kommunene som eier Tøndergård skole tar driftsansvaret for elever med spesielle behov. Vi ønsker å videreføre tilbudet til elevene og videreutvikle skolen. For Molde som vertskommune tar vi større ansvar for denne verdifulle skolen. Vi håper at elever med spesielle behov, også i videregående skole-alderen, skal få benytte skoletilbudet Tøndergård tilbyr.

– Er eksistensen til Tøndergård skole i fare hvis fylkeskommunen ikke kjøper skoleplasser?

– Nei, det blir feil å beskrive situasjonen slik. Men vi ønsker at fylkeskommunen fortsetter som samarbeidspartner, sier Dahl.