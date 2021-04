Nyheter

MOLDE: Elever som har spesielle behov og som trenger spesialtilpasset opplæring, må fritt få velge om de vil gå ved fylkeskommunens videregående skoler eller ha plass på Tøndergård skole i Molde. Det mener KrF-politiker Victoria Smenes. For to år siden kjempet hun for at fylkeskommunen fortsatt skal kjøpe skoleplasser ved Tøndergård skole. Nå mener Smenes det er behov for å slå fast på nytt at elever som når videregående skole-alder, fortsatt skal kunne gå på Tøndergård.