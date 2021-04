Kjedekollisjon i Malmefjorden

Nyheter

Politiet meldte fredag i 17-30-tida om en trafikkulykke på Fv64 i Malmefjorden i Hustadvika, der tre biler var involvert i påkjørsler bakfra. "En person klager på smerter i nakken og får tilsyn fra helsepersonell", skriv politiet på twitter.

Operasjonsleder Tove Anita Asp opplyser til Rbnett at det var en person i hver bil: to kvinner i 40-åra, og en mann i 20-åra. Hun bekrefter at kun én skal ha blitt skadet.

– Dere melder om påkjørsler bakfra. Gjelder det alle tre bilene, slik at det var en kjedekollisjon?

– Ja, sier Asp, og bekrefter at hendelsen skjedde ved avkjørselen til Aureosen.

Hun kan ikke si noe nærmere om hendelsesforløpet, men opplyser at bilene hadde lav fart.

I 18.15-tida hadde politiet avsluttet på stedet, bilberger hadde hentet kjøretøy med behov for henting, og trafikken gikk som normalt.

Politiet fikk inn melding om ulykka kl. 16.48.