Klimasamtaler med Frankrike, Tyskland og Kina

Frankrikes president Emmanuel Macron, tyske ledere og Kinas president Xi Jinping skal ha et nettmøte om klimaet i dag. Xis deltakelse ble overraskende kunngjort i går.

Biden tar imot Suga

USAs president Joe Biden tar imot Japans statsminister Yoshihide Suga i Det hvite hus, det første fysiske besøket av en statsleder siden Biden tiltrådte som president.

Utviklingsministeren møter svenske og danske kollegaer

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) har et digitalt møte med utviklingsministrene i Sverige og Danmark om bærekraftig vekst og grønn jobbskaping i forbindelse med Verdensbankens vårmøte.

Dom mot ni Hongkong-aktivister

Straffeutmålingen avsies mot ni aktivister som er dømt for å ha organisert en massemønstring for demokrati i Hongkong.

Glemte vi de eldste under pandemien?

En ny rapport fra Røde Kors viser at de mest sårbare eldre er kommet svært dårlig ut etter over ett år med koronatiltak. Røde Kors er bekymret for de langvarige konsekvensene av pandemien for de eldste av oss, og i dag holdes en debatt om dette.

Fredagsbønn for vaksinerte palestinere

10.000 koronavaksinerte palestinere skal holde fredagsbønn ved al-Aqsa-moskeen på Haram al-Sharif, som kalles Tempelhøyden av jødene. Dette er den første fredagsbønnen under ramadan-feiringen.

Fifa-ranking kunngjøres

På forrige Fifa-ranking lå de norske fotballkvinnene på 11. plass. I dag kommer den oppdaterte lista.