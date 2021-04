Nyheter

Kinesisk oppgang

Kinas økonomiske vekst var på 18,3 prosent i årets første kvartal idet fabrikk- og forbrukeraktiviteten har kommet seg på fote igjen etter koronapandemien.

Tallet for årets første kvartal står i sterk kontrast til situasjonen i tilsvarende kvartal i fjor da landet var preget av pandemien. Da krympet økonomien 6,8 prosent, det største fallet på flere tiår.

Lula-dom opphevet

Et flertall av dommerne i Brasils høyesterett opprettholder beslutningen fra forrige måned om å oppheve korrupsjonsdommene mot tidligere president Lula da Silva.

Beslutningen åpner for at Lula igjen kan drive politisk virksomhet. Han har ikke utelukket at han kan komme til å stille mot sittende president Jair Bolsonaro i neste års presidentvalg.

617 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 617 koronasmittede i Norge. Det er 18 flere enn dagen før, men 261 færre enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt var det registrert 106.224 koronasmittede personer her i landet siden februar i fjor, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Taliban varsler offensiv

Taliban er ikke fornøyd med USA og Natos løfte om tilbaketrekning fra Afghanistan innen 11. september. Datoen innebærer brudd med avtalen som ble inngått med USA i fjor, da daværende president Donald Trump lovet tilbaketrekking innen 1. mai i år, mener Taliban.

Taliban vil nå prioritere å jage de amerikanske styrkene ut av Afghanistan med makt, uttaler Naeem Wardak, en talsmann for Talibans politiske kontor i Doha, i et intervju med iranske Press TV.

Biltyv kjørte ut – stjal ny bil

En mann ble i natt pågrepet ved Sannidal kirke i Kragerø kommune. Han er mistenkt for å ha stjålet en bil i Porsgrunn i går kveld. Da han kjørte av veien med denne i Kragerø, skal han ha stjålet en annen bil.

Bileieren, en mann i 80-årene, ble lettere skadd da han klarte å komme seg ut av bilen i fart. Bilen ble funnet igjen i veikanten lenger sør.

Ingen funn i snøskred i Jotunheimen

En større aksjon ble satt i gang etter melding om et snøskred ved Hurrbrean i Lom kommune i går kveld. Letemannskapene tror ikke noen ble tatt av skredet og har nå avsluttet arbeidet.

En luftambulanse fløy over området, i tillegg til at Røde Kors-mannskaper og mannskaper med lavinehunder søkte i selve skredet.