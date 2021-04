Går for løsning der husa på gården må bort

Nyheter

(Åndalsnes Avis:) Vegvesenet har utarbeidet fire alternativer til ny vegtrasé forbi Flatmark på den 8,3 kilometer lange strekningen Flatmark-Monge-Marstein. Overfor Åndalsnes Avis bekrefter prosjektleder Rolf Arne Hamre at Statens vegvesen like i forkant av et møte med Rauma kommune den 22. mars besluttet å gå for alternativ 4. Det begrunnes med kostnader og såkalte ikke prissatte konsekvenser.