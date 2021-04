Nyheter

Regjeringens pressekonferanse om vaksine

Pressekonferanse med helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), FHI-direktør Camilla Stoltenberg og smitteverndirektør Geir Bukholm. Temaet er vaksine. FHI har tidligere varslet en ny vurdering av AstraZeneca-vaksinen senest 15. april.

Landsmøte for Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet startet sitt digitale landsmøte torsdag. Partileder Jonas Gahr Støre holder åpningstalen etterfulgt av en pressekonferanse. Rusreformen og abortspørsmålene er blant stridstemaene,

Britene må svare på EUs påstand om avtalebrudd

Siste frist for Storbritannia til å svare på et brev fra EU-kommisjonen i mars om at landet bryter brexitavtalen ved å utsette kontrollen av mat og jordbruksprodukter som sendes fra Storbritannia til Nord-Irland.

Atomsamtalene fortsetter i Wien

Representanter for Iran og de seks stormaktene, samt EU, fortsetter samtalene i Wien med mål om å blåse liv i atomavtalen. Iran har varslet at de vil øke anrikingen av uran kraftig etter en sabotasjeaksjon mot et atomanlegg sist helg.

Casper Ruud videre i Monaco

Casper Ruud møter spanske Pablo Carreno Busta i tredje runde av Monte-Carlo Masters i Monaco. Ruud slo onsdag tyske Diego Schwartzman som er ranket som nummer ni verden. Busta ligger som nummer 12 på rankingen.

Tennisturneringen spilles på grus og det er 2 millioner dollar i prispotten.