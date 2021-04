Ba om skredvarsling - fikk svar dagen etter

Nyheter

(Driva:)Liv og Knut Harald Drøpping var rystet da de fikk se bildene på Driva.no av at skiløpere har holdt på i området hvor det gikk et stort skred i helga. Til Driva uttalte ekteparet at en må vise respekt for de lunefulle naturkreftene og bruke fjellet fornuftig.