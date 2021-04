Få jenter i tradisjonelt mannsmiljø

Nyheter

Vi møtte de to jentene kort tid etter at de hadde tatt teorieksamen. Den gikk greit, nå gjenstår oppkjøring før sertifikatet for tungbil er sikret. Begge har lærlingekontrakter med transportfirma, Mari Sofie med Dalsegg Transport og Alice med Hauer. Nå gleder de seg til å sette seg bak rattet og starte kjøringen. Bransjen er sterkt mannsdominert, men det blir stadig flere jenter å se bak rattet i de store doningene.