Nyheter

Ramadan starter

Høytiden ramadan – muslimenes helligste måned – begynner. I Norge bes muslimer unngå samlinger på vanlig vis, og FHI har utarbeidet en egen smittevernveileder.

Mulige lettelser i smittevernet

Statsminister Erna Solberg (H) har varslet nye vurderinger rundt de nasjonale smittevernrestriksjonene denne uka. I dag klokka 16 holder hun pressekonferanse, sammen med flere statsråder og helsemyndighetene.

Forsvaret med årsrapporten for 2020

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen presenterer Forsvarets årsrapport for 2020 før han overrekker den digitalt til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Fotballandslaget møter Tyskland

Landslagskvinnene er endelig ute og spiller fotball, etter at februarsamlingen ble avlyst. Tirsdag møter de Tyskland til vennskapskamp i Wiesbaden.

To menn på tiltalebenken i terrorsak

Politiets sikkerhetstjeneste mener to menn har stått bak finansiering av IS i Syria fra Norge gjennom en fremmedkriger. Saken kommer opp for Oslo tingrett. Begge nekter skyld.

Kvinne tiltalt for å ha drept moren

En 38 år gammel kvinne er i Oslo tingrett tiltalt for å ha drept sin egen mor og for drapsforsøk på en annen kvinne. De sakkyndige mener hun var psykotisk.