Kjempeskred i populært skiområde: - Dette skredet er en påminnelse over den ydmykheten vi må ha overfor naturkreftene

Det går tre skispor gjennom det store snøskred, som gikk i helga ved Brandstad, helt øverst i Øksendal. Skredområdet er et populært utgangspunkt for flere skiturer. - Det var skiaktivitet her på lørdag.